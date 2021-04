“Histórias de Cavalos” é o nome do novo programa de Manuel Luís Goucha na TVI 15 Abril, 2021 8:18

A par do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha tem um novo desafio em mãos. O apresentador será o rosto de “Histórias de Cavalos”, um projeto que já está a ser gravado.

Nas redes sociais, Manuel Luís Goucha tem vindo a levantar a ponta do véu sobre o formato pelo qual dará a cara. No dia 6 de abril, por exemplo, partilhou um conjunto de fotografias captadas na Quinta da Broa, Azinhaga, Golegã. “Duzentos anos de história e estórias muitas delas ligadas ao cavalo lusitano. Para ver em breve na TVI num novo projeto”, adiantou, na legenda das imagens.

Em resposta a seguidores, a estrela do entretenimento da estação de Queluz de Baixo revelou outros pormenores sobre o programa. Segundo o próprio, trata-se de “uma série de novos pequenos programas”, que chegará à TVI “em breve e à noite”. E “terá” a participação do marido, Rui Oliveira, que também já marca presença, às sextas-feiras, no vespertino “Goucha”.

Três dias depois, Manuel Luís Goucha voltou a aguçar a curiosidade de quem o segue nas redes sociais com fotografias tiradas na Quinta do Pinheiro. Ao lado do apresentador surge Vasco Freire, “um dos mais conceituados e medalhados criadores de cavalos”.

Já esta quarta-feira, a produtora CRIAVISÃO mostrou, através das redes sociais, o primeiro teaser do programa “Histórias de Cavalos”.