Bicicletas Elípticas: A Melhor Alternativa Cárdio Para Cavaleiros Portugueses?

As artes equestres seduzem cavaleiros de todas as idades e origens, desde veteranos até atletas paralímpicos. Contudo, nem todas as pessoas têm o tempo (ou recursos) necessários para andar de cavalo com regularidade.

Neste pequeno artigo, vamos por isso analisar até que ponto bicicletas elípticas (baratas, portáteis, e fáceis de adquirir) podem funcionar como um método de treino alternativo para cavaleiros portugueses. Afinal, existem algumas semelhanças entre os dois tipos de exercício físico?

Equitação vs Bicicletas Elípticas: As Semelhanças

As diferenças entre andar de cavalo e andar de bicicleta elíptica são por demais evidentes: andar de cavalo, ou equitação, constitui um desporto centenário praticado em todo o mundo, que recorre ao uso de animais vivos; andar de bicicleta elíptica, por outro lado, é um tipo de exercício físico caseiro, que exige pouco mais do que um investimento de cerca de 100 a 300 euros (dependendo do modelo).

Ainda assim, existem algumas semelhanças notáveis entre as duas práticas desportivas:

Tanto andar de cavalo como andar de bicicleta elíptica constituem excelentes exercícios cardiovasculares . Comprar uma bicicleta elíptica pode ajudá-lo a melhorar o seu cardio e desempenho desportivo no geral.

. Comprar uma bicicleta elíptica pode ajudá-lo a melhorar o seu cardio e desempenho desportivo no geral. Andar de cavalo e de bicicleta elíptica ativa mais ou menos o mesmo número de músculos , embora a equitação exija muito mais dos músculos do tronco, ombros, e braços.

, embora a equitação exija muito mais dos músculos do tronco, ombros, e braços. Andar de cavalo e de bicicleta elíptica contribuem, ainda que a diferentes níveis, para a promoção do bem-estar e para uma melhor saúde mental.

Equitação vs Bicicletas Elípticas: As Diferenças

Ao contrário das bicicletas elípticas, que são estáticas, os cavalos exigem um grande nível de equilíbrio dos seus cavaleiros . Este atributo é praticamente ignorado no caso das bicicletas.

. Este atributo é praticamente ignorado no caso das bicicletas. Andar de cavalo oferece-lhe a oportunidade de estar na natureza ; por outro lado, as bicicletas elípticas permitem-lhe fazer exercício físico sem sequer sair de casa, oferecendo maior conveniência .

; por outro lado, as bicicletas elípticas permitem-lhe fazer exercício físico sem sequer sair de casa, oferecendo . Andar de cavalo exerce maior pressão sobre as articulações, sendo drasticamente mais perigoso do que andar de bicicleta elíptica ao nível do desenvolvimento de lesões desportivas (a curto e longo prazo).

Andar de Bicicleta Elíptica: Vantagens Para a Saúde

Cavalos e bicicletas elípticas têm muitas coisas de diferente, por isso por que não praticar os dois? Estas são algumas das principais vantagens para a saúde de bicicletas elípticas, não só para cavaleiros amadores e profissionais como para pessoas de todas as idades:

Andar de bicicleta elíptica é um desporto com um impacto mínimo nos músculos e articulações , sendo por isso ideal para todo o tipo de praticantes de desporto.

, sendo por isso ideal para todo o tipo de praticantes de desporto. Passar uma hora por dia na bicicleta elíptica é uma excelente forma de controlar o peso , já que constitui, essencialmente, uma atividade cardiovascular.

, já que constitui, essencialmente, uma atividade cardiovascular. A maioria das bicicletas elípticas inclui vários níveis de dificuldade (através de, por exemplo, diferentes mudanças), pelo que podem ser ajustadas segundo a necessidade de cada utilizador.

(através de, por exemplo, diferentes mudanças), pelo que podem ser ajustadas segundo a necessidade de cada utilizador. Ao contrário de outros desportos (incluindo equitação, mas não só), as bicicletas elípticas estão associadas a um risco mínimo de contração de lesões.

Se é fã de equitação, talvez comprar uma bicicleta elíptica possa ser uma excelente forma para continuar a exercitar-se durante os dias mais frios do ano sem sair de casa. Experimente!