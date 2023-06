3 Cavaleiros Portugueses os World Games Special Olympics – Alemanha

Será de 17 a 25 de Junho, que se realizará os World Games Special Olympics 2023, em Berlim, Alemanha. Trata-se dos “jogos olímpicos” para atletas portadores de incapacidade intelectual, e Portugal participará com uma equipa de 3 cavaleiros, através do Special Olympics Portugal (SOP).

O Special Olympics Portugal apurou uma equipa de 3 níveis diferentes: Hugo Almeida da Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos (Porto), nível A; Cristina Silva da NECI / Associação de Equitação Adapt. do Barlavento (Lagos), nível CI; Ana Isabel Marques da Academia Equestre João Cardiga (Oeiras), nível BI.

Para Treinador desta equipa o SOP escolheu Ivo Patronilho. Ele que é em simultâneo treinador e cavaleiro de equitação de trabalho e dressage, sendo ainda director e fundador da Academia Equestre S.Paulo (Almada).

Para preparar os World Games Special Olympics esta equipa fez a sua preparação em cada um dos seus clubes e estágios juntos, com o treinador que os acompanhará, Ivo Patronilho. “Semanalmente os 3 iam treinado nos seus clubes/centros com os treinadores/técnicos dos mesmos. Neste percurso pude observa-los no Campeonato Nacional de Equitação SOP onde todos subiram ao pódio. Nos últimos meses tivemos estágios e a evolução tem sido evidente, tanto tecnicamente como no espirito de grupo e de saudável competitividade.” Disse Ivo Patronilho. Quando lhe interrogam sobre as suas expectativas para esta competição internacional responde: “Sinto que os 3 estão preparados. Cada um tem as suas limitações, mas estou convicto que vão fazer o seu melhor…os fatores são muitos… neste tipo de competição o cavalo é da organização e não aquele que eles montam habitualmente (é uma regra destas provas SO), mas esse fator foi trabalhado… acredito nos 3 e na capacidade de superação, tal como no trabalho desenvolvido.”

Esta competição é reconhecida e apoiada, pelo Comité Olímpico Internacional e pela Federação Equestre Internacional.

A modalidade Equitação nos World Games Special Olympics 2023, na Alemanha, contará com a participação de 124 cavaleiros, 62 treinadores, 42 delegações, de todo o mundo.