As Melhores Slots Sobre Equitação de Todos os Tempos

Não há dúvidas de que os jogos online e o desporto tradicional estão a relacionar-se cada vez mais. Prova disso é a crescente evolução das slots temáticas – incluindo temas como equitação, natal e muito mais -, sendo possível testar estes jogos de casino grátis, através das suas versões de demonstração.

E porque qualquer tema dá asas a muita imaginação, decidimos apresentar-lhe as melhores slot machines relacionadas com um tema amigo: equitação. Curioso?

3 Slot Machines Sobre Equitação

Para manter a informação presente na sua cabeça, apresentamos apenas 3 das melhores slots sobre o tema. Não hesite em testar qualquer uma das máquinas mencionadas, mas lembre-se de jogar gratuitamente até estar familiarizado com todas as mecânicas.

1 – Derby Dollars

Os símbolos desta máquina incluem a moeda de dispersão, o cavalo selvagem, o troféu, a senhora, o jóquei, os binóculos e várias cartas como Ás, Rei, Rainha, Valete, 10 e 9. Pode obter rodadas grátis numa ronda de bónus, e se ganhar aí, todas as suas moedas serão triplicadas.

O cavalo de corrida age aqui como um símbolo selvagem e pode substituir os símbolos em falta para completar combinações vencedoras.

Fornecedor de Software Real Time Gaming RTP 97.50% Linhas de Pagamento 20 Volatilidade Baixa Vitória Máxima 3333x

2 – Frankie Dettori’s Magic Seven

Frankie Dettori’s Magic Seven é uma slot machine de 5 colunas e 25 linhas de pagamento, desenvolvido pelos produtores de software da Playtech.

O jogo tem obviamente um tema de corrida de cavalos e baseia-se no lendário jockey e personalidade de Frankie Dettori. As palavras “Magic Seven” no título da slot referem-se à corrida de 1996, em Ascot, onde Frankie Dettori venceu cada uma das sete corridas.

Os gráficos são bastante simples no jogo, mas são apelativos, clean e precisos. O jogo está cheia de imagens icónicas de corridas de cavalos, assim como ícones de Frankie Dettori.

Fornecedor de Software Playtech RTP 95.99% Linhas de Pagamento 25 Volatilidade Média Vitória Máxima 7777x

3 – Lucky Day at the Races

Esta slot online combina dois dos tempos passados favoritos da cultura do jogo, as corridas de cavalos e as slot machines. Lucky Day At The Races tem gráficos 3D impressionantes que criam uma atmosfera (quase) tão boa como se estivesse no stand do grande nacional.

Este é um jogo de cinco colunas e 20 linhas de pagamento com apostas que vão desde 0.20€ até 100€, quando estiver a apostar em todas as linhas de pagamento. Se for o seu dia de sorte e o seu cavalo entrar, poderá conseguir um jackpot no valor de 10.000x a sua aposta inicial.