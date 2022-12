4 estratégias de poker que podem ser usadas em corridas de cavalos

À primeira vista, existem poucos paralelos entre as corridas de cavalos e o poker. As corridas de cavalos constituem uma atividade desportiva, enquanto o poker pode ser comparado a um jogo. O desfecho de uma corrida de cavalos não depende da sorte, mas o vencedor de uma partida de poker sim. Finalmente, as corridas de cavalos supõe não uma oposição entre jogador e jogador (como acontece com o poker), mas entre jogador e broker.

Apesar destas diferenças, as corridas de cavalos e o poker têm uma coisa em comum: são atividades que dependem de apostas. Neste artigo, analisaremos a maneira como algumas estratégias comummente usadas por jogadores de poker podem ser aplicadas ao apostar numa corrida de cavalos.

1. Analisar com estratégia

As apostas em corridas de cavalos e o poker exigem uma enorme capacidade analítica. No caso das corridas, os apostadores devem reunir o máximo número de informação possível antes de escolher um ou mais vencedores. Isto inclui não só informação sobre a condição física e histórico dos cavalos participantes como dados relativos à pista de corrida, ao jóquei, ou mesmo às condições climatéricas. No caso do poker, os objetos de análise são—muito mais do que as cartas na mesa—os outros concorrentes.

Contudo, os jogadores de poker tendem a compreender algo que nem todos os frequentadores de corridas de cavalos percebem: que para além de uma análise detalhada, é necessária uma boa estratégia para depositar a aposta certa no momento certo. A capacidade analítica será sempre o componente fundamental para as apostas em corridas de cavalos, mas é igualmente importante ter uma estratégia definida antes de jogar, tal como acontece no poker.

2. Apostar em stakes

Uma possível estratégia de aposta para frequentadores de corridas de cavalos é a de apostar em stakes, conhecida no mundo do poker como staking. Muitos jogadores de poker gostam de apostar em crescendo, começando por apostar pequenas quantias num grande número de jogos para só depois apostarem quantias maiores num número inferior de jogos. A vantagem é que os jogadores podem aprender mais sobre como fazer uma aposta bem sucedida sem se exporem a um grande risco. Uma estratégia de staking encaixa que nem uma luva no mundo das corridas de cavalos, já que permite aos apostadores aprender mais sobre como as corridas funcionam sem investir um montante exagerado numa única corrida.

A mesma estratégia pode ser aplicada conforme as odds de um grupo de cavalos, desde que se tenha em conta que o valor da aposta deve ser proporcional ao risco associado a cada cavalo—ou seja, pode ser má ideia apostar um montante demasiado elevado num vencedor improvável.

3. Jogar com buy-ins definidos

Uma das vantagens do poker em relação às apostas em corridas de cavalos é que, no caso do poker, o valor que um jogador pode perder está geralmente definido à partida. Em torneios de poker online, por exemplo, os jogadores devem depositar um montante inicial conhecido como buy-in para participar. Caso estes sejam eliminados, estes perdem apenas o montante do buy-in.

O buy-in não faz parte do paradigma das corridas de cavalos. Contudo, é possível inspirar-se na ideia de buy-in para apostar em corridas de cavalos com mais segurança. Evite a ansiedade de depositar ou não uma nova aposta ao definir, antes de jogar, um valor máximo para todas as suas apostas. Desta forma, sabe sempre quando deve parar.

4. Reconhecer o valor de não apostar

No poker, os jogadores podem desistir de jogar uma partida (fazendo fold) caso considerem que as suas cartas não são suficientemente boas. Esta ideia pode ser incorporada nas apostas em corridas de cavalos. Afinal, muitos frequentadores de corridas tendem a apostar numa corrida mesmo que sintam que não existe um palpite suficientemente proveitoso à disposição. O fold é um dos mecanismos mais eficientes do mundo do poker; por isso, por que não aplicá-lo às corridas de cavalos?

Aposte com sentido, ou seja, apenas se sentir que existe um palpite bom à sua disposição. Apostar apenas por hábito não é uma estratégia vencedora.

Onde pode aprender mais sobre poker?

O poker é um jogo cada vez mais popular e globalizado, principalmente desde que os sites de poker online se tornaram na norma entre jogadores. Atualmente, existem em Portugal vários serviços de poker licenciados onde é possível aprender mais sobre as regras, estratégias, e fatores determinantes do jogo. Participar em jogos de poker, contudo, continua a ser a melhor maneira de aprender mais acerca da modalidade.

Para jogar poker online em segurança, opte sempre por um serviço de referência que disponha de uma licença de jogo atribuída pela SRIJ. Alguns sites de poker online atuam em Portugal com licenças de jogo emitidas em países como o Quénia ou o Curaçau, onde os limites da lei do jogo online não se encontram tão bem definidos como na União Europeia.