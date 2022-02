Alterações climáticas põem em risco corrida de cavalos no gelo

A famosa corrida de cavalos no gelo, realizada em St. Moritz, na Suíça, está em risco devido às alterações climáticas. No fim-de-semana passado, a corrida teve de ser encurtada devido ao perigo de degelo em certas partes do lago.

Todos os meses de fevereiro, milhares de pessoas deslocam-se à famosa região montanhosa de luxo de St. Moritz, na Suíça, para assistir à corrida de cavalos no gelo. A corrida, apelidada de White Turf, é o único evento deste género no mundo e é realizada num lago congelado.

Realizada há 114 anos, a corrida de cavalos no gelo junta espectadores, músicos, serviços de catering, cavalos e treinadores no lago congelado, onde o gelo firme e espesso permite a realização da White Turf.

No entanto, a famosa e única corrida de cavalos no gelo está agora em risco devido ao aquecimento global. No último fim-de-semana, sete mil pessoas de todo o mundo juntaram-se em St. Moritz para assistir à White Turf, mas a corrida teve de ser encurtada devido ao degelo em certas partes do lago. Os organizadores da corrida foram ainda obrigados a reduzir o peso sobre o lago, por o gelo ser agora mais fino.

Já o ano passado, aqueles que assistiam à corrida ficaram aterrorizados quando o gelo sob a tenda VIP rachou, o que obrigou à transferência da tenda para um local onde o gelo era mais espesso.

“Com gelo suficiente e pouca neve no Lago de St. Moritz, tudo parecia perfeitamente preparado para a 114ª edição deste ano do White Turf. No entanto, na semana passada, a água chegou à superfície na área de chegada, de modo que as corridas não puderam ser realizadas como planeado”, disse um porta-voz da White Turf, citado por The Guardian. “Todos os eventos de corrida – corridas planas e trote, bem como skijoring – foram reduzidos para 800 metros”, explicou.

Por este motivo, apenas quatro cavalos acabaram por participar na corrida principal, competindo por um prémio de 20.000 francos suíços.

A famosa corrida de cavalos no gelo teve início no passado domingo, dia 6 de fevereiro, e decorre até dia 20.