A atleta portuguesa Rita Ralão Duarte continua a impressionar na Alemanha. No recente CDI4* de Wiesbaden, a amazona alcançou dois pódios. No Grande Prémio realizado em 19 de maio, qualificativo para o Grande Prémio Especial, Rita conquistou a segunda posição com uma promissora média final de 71,543%.

