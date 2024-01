Programa Salão do Cavalo Lusitano 2024

A Direção da APSL no seguimento do propósito de dar a máxima importância à Seleção de reprodutores da raça, decidiu organizar este evento público com vista à Aprovação de Garanhões do ano de 2024.

Com esta iniciativa a APSL pretende criar o hábito nos criadores, cavaleiros, proprietários e outros interessados portugueses e estrangeiros, de poderem assistir no mesmo evento a este importante momento da seleção anual de garanhões da raça lusitana.

Assim, conforme já divulgado, nos próximos dias 25 a 28 de janeiro de 2024 vai realizar-se nas instalações da Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa a primeira edição desta iniciativa, onde contamos com a presença de todos.

As provas serão transmitidas em direto por Live Streaming para todo o Mundo.

No decorrer deste evento terá lugar o seguinte:

1- Aprovação de Garanhões

2- Projeto APSL cavalos novos lusitanos no ensino

3- Taça APSL de Equitação de trabalho

4- Taça APSL de ensino

5- Apresentação de Garanhões atuais da raça

6- Espetáculo da Escola Portuguesa de Arte Equestre (No picadeiro da Ajuda)As aprovações realizam-se durante 2 ou 3 dias (conforme o número de inscrições recebidas até 15 de janeiro).

Nos dias da aprovação terá lugar o seguinte:

De manhã

– Inspeção veterinária e controlo sanitário

– Reconhecimento da pista por todos os conjuntos que vão ser avaliados nesse dia

De tarde

– Inspecção para aprovação de reprodutores (machos)

2 – PROJETO APSL DE CAVALOS NOVOS NO ENSINO

Haverá uma aula para os atuais conjuntos que já integram o projeto.

Admissão de novos conjuntos de 4, 5 e 6 anos.

3 – TAÇA APSL DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO

Apenas para cavalos lusitanos.

4 – TAÇA APSL DE ENSINO

Apenas para cavalos lusitanos.

5 – APRESENTAÇÃO DE GARANHÕES ATUAIS DA RAÇA

No sábado serão apresentados garanhões montados, ou à mão, de vários criadores e proprietários.

A inscrição para esta mostra de garanhões deverá ser feita através do e-mail da APSL (apsl@cavalo-lusitano.com) e solicitamos indicação do nome do cavalo e do cavaleiro e também um resumo sobre o currículo do garanhão a apresentar. O valor da inscrição para esta apresentação é de 1.000€ para não sócios e 500€ para sócios.

6 – ESPETÁCULO DA ESCOLA PORTUGUESA DE ARTE EQUESTRE

Realiza-se no Picadeiro da Ajuda

A Gala tem lugar no dia 26 de janeiro, às 21H30 e os interessados podem visitar as cavalariças do Páteo da Nora a partir das 20H30.

Programa Salão do Cavalo 2024 AQUI

Ordem de entrada Aprovação de Reprodutores AQUI