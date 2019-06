ESAC promove Jornadas Equestres “Equus”

A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra (ESAC) leva a cabo as 2.as Jornadas Equestres EQUUS nos próximos dias 11 e 12 de Junho. O evento tem lugar no Auditório Novo da Escola e início marcado para as 9h00.

O EQUUS ESAC 2019 conta com um total de 16 palestras, a serem proferidas por oradores de reconhecido mérito na área equestre e abrange as temáticas da dressage e equitação de trabalho, da alimentação, do livro genealógico e da demografia, da investigação, das técnicas de reprodução assistida, da competição desportiva, do ensino, da seleção equina, do turismo, das doenças ortopédicas de desenvolvimento, bem como da reabilitação da pessoa com deficiência.

Ao final da tarde do dia 11, o programa prevê ainda reprise pelos alunos do 1º ano do Curso Técnico Superior Profissional em Maneio de Equinos, Equitação Terapêutica e de Lazer e uma mostra de poldros da ESAC e de criadores da região, atividades a terem lugar no Picadeiro da Escola.

O evento é de inscrição obrigatória, devendo a mesma ser efetuada através do e-mail equus.esac@esac.pt. É grátis para estudantes e tem um custo de 10,00 € para não estudantes.

Para mais informações sobre o evento, os interessados deverão consultar www.esac.pt/equus.

Programa AQUI

