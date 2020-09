Alltech: Equinos e Animais de companhia em debate 29–30 Setembro 24 Setembro, 2020 7:36

Desde a criação ao treino, passando pela saúde e qualidade da alimentação, o sucesso na indústria equina exige excelência em todas as áreas relacionadas com os cavalos. Oiça o que têm a dizer os campeões que estão no terreno acerca do futuro do setor e aprenda com eles a ser o primeiro a cruzar a meta.

Os nossos amigos de quarto-patas provaram a sua lealdade e valor ao longo de ano 2020 e os donos dos animais de companhia estão cada vez mais alerta para a saúde e a qualidade da alimentação dos seus companheiros peludos. Como podem as indústrias de alimentos para animais de companhia continuar a responder às exigências do mercado com produtos premium? Junte-se a nós para um debate aprofundado sobre o futuro do mercado dos animais de companhia.

PROGRAMA

Terça-feira, 29 Set.: Sessão Equinos

8:00 a.m. ET — Celebrando 10 Anos: A Competição que Transformou a Alltech e o Kentucky

Dr. Mark Lyons, Presidente e CEO, Alltech

8:30 a.m. ET — Caminho rápido para o sucesso: Treinando Cavalos para Vencer

Destin Health, Treinador de Cavalos, WinStar Farm, Kentucky

9:00 a.m. ET — Vencer contra todas as probabilidades: os efeitos da COVID-19 na indústria equina

Dr. Bob Coleman, Especialista em Equinos, Universidade do Kentucky

9:30 a.m. ET — Epigastro Feliz, Cavalos Saudáveis: O Poder da Nutrição na Saúde do Microbioma Equino

Dr. Mieke Holder, Professor Associado, Universidade do Kentucky

10:00 a.m. ET — Novos Começos para Cavalos de Corrida Aposentados

Judith Bokman, Diretora Executiva e Administradora Fundadora, Standardbred Retirement Foundation

10:30 a.m. ET — Campo de Sonho: Soluções Agronómicas para Maximizar a Saúde e o Desempenho do Cavalo

Steven Borst, Diretor Geral, Alltech Crop Science

Quarta-feira, 30 Set.: Sessão Animais de Companhia

8:00 a.m. ET — Superalimentos para Super Animais de Companhia

Dr. Jan Pol, Veterinário

9:00 a.m. ET — Um Microbioma Equilibrado: a Chave para a Saúde e a Longevidade do seu Animal de Companhia

Dr. Richard Murphy, Diretor Investigação, Alltech

Dr. Rebecca Delles, Investigadora, Alltech

9:30 a.m. ET — Tornar a Pegada Ecológica da Comida para Animais de Companhia Mais Amiga do Planeta

Caitlyn Dudas, Diretor Executive, Pet Sustainability Coalition

10:00 a.m. ET — Um Mundo de Oportunidades: O Mercado Emergente dos Cuidados para Animais de Companhia

Ivan Franco, Fundador, Triplethree International

Irina Munaro, Diretora Inovação, Hercosul

10:30 a.m. ET – Amor de Cachorro: os Efeitos Psicológicos de ter um Animal de Companhia

Dr. Kate Hodgson, Veterinária

Caso não tenha oportunidade de assistir a estas apresentações no horário em que são transmitidas poderá assistir posteriormente no horário que lhe for mais conveniente.

ONDE: Para saber mais e registar-se na Alltech ONE Virtual Experience, visite ONE.ALLTECH.COM.

Para registo de media e pedidos de entrevistas, por favour contate press@alltech.com. Caso já esteja registado na Altech ONE Virtual Experience, use o código PIN que recebeu de events@meetingplay.com e a sua morada de email para aceder à plataforma virtual ideas.alltech.com.

MAIS: A Alltech ONE Virtual Experience foi lançada a 18 de Maio de 2020. Já participaram nestas conferências virtuais mais de 22,000 pessoas de 126 países. Todos os meses são adicionados novos conteúdos até Maio de 2021. A plataforma virtual dá-lhe acesso às conferências e aos debates em direto com oradores selecionados.