«Zum Glück» transaccionado por 850 mil euros no Leilão P.S.I. (VÍDEO) 5 Dezembro, 2017 7:44

O 38º Leilão P.S.I. que decorreu neste domingo (03) foi um dos melhores de sempre, esta foi a opinião dos organizadores Ulli Kasselmann e Paul Schockemöhle.

Um total de 14.635.000 euros obtidos por 47 cavalos confirma esta opinião com especial referencia para «Zul Glück» que acabou por ser o cavalo com a licitação mais alta no leilão.

O atraente garanhão Zum Glück, de 4 anos, foi a grande estrela. Este filho de Zonik-Florestan foi vendido por 850.000 euros ao cliente holandês, RS2 Dressage Center propriedade de Saskia Lemmens e Seth Boschman. Robin van Lierop é o cavaleiro do referido centro.

“Zum Glück é um excepcional prospecto de Dressage com um excelente temperamento e caracter. Esperamos um futuro brilhante, afirmou Robin van Lierop em nome da RS2”.

O segundo cavalo mais caro foi a poldra Florette (Fürstenball x Don Crusado), o seu preço de venda foi de 700.000 euros. Esta égua Hanoveriana veio descrita no catálogo, uma “diva da moda da mais alta qualidade” e foi vendida a Coudelaria Harmony Sport Horses nos Estados Unidos.

O retorno nos poldros de Dressage foi de 6.060.000 euros sendo o preço médio de 252.500 euros. Na colecção de cavalos de saltos o retorno foi de 8.575.00 e o preço médio de 375.825,09 euros.