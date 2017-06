XXIX Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano 7 Junho, 2017 16:46

APSL – Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano organiza de 15 a 17 de Junho o XXIX Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano, nas instalações da Quinta da Marinha, em Cascais.

Este Festival reúne os melhores exemplares Puro Sangue Lusitano e durante três dias as instalações da Quinta da Marinha são palco do maior evento internacional dedicado ao Cavalo Puro Sangue Lusitano, com demonstrações da versatilidade e funcionalidade do nosso Cavalo sendo um importante ponto de encontro de criadores nacionais e estrangeiros, cavaleiros, especialistas e amantes do Puro Sangue Lusitano que vêm dos mais variados pontos do mundo.

Terão lugar provas diversificadas que demonstram a versatilidade e funcionalidade do nosso Cavalo: Concurso de Modelo e Andamentos, Equitação à Portuguesa, Dressage, Equitação de Trabalho e Saltos de Obstáculos.

Vai também decorrer um Espectáculo Equestre variado com a apresentação da Escola Portuguesa de Arte Equestre, Centro Equestre da Lezíria Grande, desfile de Atrelagens, Cabrestos da Companhia das Lezírias, Carrossel de Equitação de Trabalho, entre outros.

Este ano o alvo da maior homenagem é João Ralão Duarte, Secretário-Geral da APSL.

Confira o Programa