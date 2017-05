XVIII Festa do Cavalo de Porto Salvo 9 Maio, 2017 15:54

A XVIII Festa do Cavalo de Porto Salvo terá lugar nos dias 26, 27 e 28 de Maio.

Esta edição oferecerá ao público espetáculos culturais e equestres, de onde destacamos o 18º Passeio Equestre na Rota do Vinho de Carcavelos, no dia 27 de maio, às 10H00, uma das actividades mais procuradas por cavaleiros, amazonas e atrelagens, com passagem pelo Jardim Municipal de Paço de Arcos, por volta das 10H45 e a Bênção aos participantes no passeio e oferta de um “Carcavelos de Honra” acompanhado pelos tradicionais Palitos de Oeiras, no Largo da Igreja Matriz de Oeiras, às 11H30.

Do programa destaque-se também o Derby de Atrelagem – Jornada Regional Zona Centro, no dia 27, às 19H30 e no dia 28, às 10H00.

Durante todos os dias, decorrerão no recinto da Feira: Demonstração de Siderotécnia, Exposição de Artesanato, Animação no Palco e Desfile de Amazonas, Cavaleiros e Atrelagens na Manga da Feira.

Esta iniciativa é organizada pela Associação Equestre de Porto Salvo com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

PROGRAMA

Sexta-feira, 26 de Maio

14.30 – Receção aos participantes

15.00/17.00 – Batismo equestre

20.00 – Prova de Equitação à Portuguesa

21.00 – Rancho Folclórico “Os Rancheiros” de Vila Fria

21.30 – Rancho Folclórico Flores da Beira – Casal da Choca

22.00 – Mais Flamenco Ballet

22.00 – Equitação natural

22.30 – Espetáculo Rui Pedro

24.00 – Garraiada

Sábado, 27 de Maio

09.30 – Concentração de cavaleiros, amazonas e atrelagens

10.00 – Início do 18º Passeio Equestre na Rota do Vinho de Carcavelos

10.45 – Passagem no Jardim Municipal de Paço de Arcos

11.30 – Bênção aos participantes do passeio no Largo da Igreja Matriz de Oeiras e oferta de um “Carcavelos de Honra” acompanhado pelos tradicionais Palitos de Oeiras

11.00 – Equitação de Trabalho – Prova de Ensino

11.00 – Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade

16.00 – Grupo de Concertinas

17.00 – Grupo Danças e Cantares do CCD SIMAS e C.M. Oeiras

18.00 – Demonstração de toureio

18.00 – Rancho Folclórico Os Minhotos da Ribeira da Lage

19.30 – Derby de Atrelagem – Jornada Regional Zona Centro

21.30 – Mais Flamenco Ballet

22.30 – Gala equestre

24.00 – Garraiada

Domingo, 28 de Maio

10.00 – Derby de Atrelagem – Jornada Regional Zona Centro

14.00 – Prova de Obstáculos

14.00 – Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade

15.00 – Grupo de Cantares Norte Sul

16.00 – Concurso Modelo e Andamentos

• Classe de 4 anos

• Classe de 5 anos ou mais

16.30 – Grupo de Folclore Lavadeiras da Ribeira da Laje

17.00 – Rancho Folclórico da Golegã

17.00 – Concentração e desfile de todos os Cavaleiros, Amazonas e Atrelagens.

– Atribuição do Troféu Dr. José da Cunha ao melhor conjunto

00.00 – Demonstração de horseball

18.00 – Mais Flamenco Ballet

18.00 – Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade

18.30 – Demonstração de toureio

19.30 – Garraiada

Durante todos os dias:

• Demonstração de Siderotecnia / Exposição de Artesanato / Animação no Palco / Desfile de Amazonas, Cavaleiros e Atrelagens na Manga da Feira

CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO:

O Recinto da Feira encontra-se reservado a cavaleiros, amazonas e condutores de atrelagens, sendo obrigatório o uso de traje de equitação e com previa autorização da organização.

Será obrigatório a ostentação no peitoral do equino da respetiva credenciação.