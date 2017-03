XV Internacional Barroca d’Alva: Primeiros resultados CIC2*/CIC1*/Prelim.

Começou esta quinta-feira, o XV Concurso Internacional de Completo (CIC2*/CIC1*/Preliminar) na Herdade da Barroca d’Alva, em Alcochete com a primeira fase das provas de ensino dos CIC2*/CIC1*/Preliminar que conta com a participação de cerca de 60 conjuntos de 20 países.

A liderança provisória no CIC2* pertence à cavaleira belga Karin Donckers (Hamilton) que conseguiu 72,71% e um total de 40,9 pontos, seguida da espanhola Marta Botim com Ice Boy (46,1 pts) e da checa Iliska Opraviloka com Lasing (47,8 pts).

A melhor prestação nacional nesta fase do CIC2* foi de Ricardo Guerreiro com Fissa HP (60,8 pts).

No CIC* a belga Karin Donckers também assume a liderança provisória, mas com Nolimit VDB (72,61%) tendo acumulado 41,1 pontos.

No concurso Preliminar, a britânica Elaine Pane ocupa o 1º lugar provisório com Dostowjesky (75,79%), acumulou de 36,3 pontos.

ResultadosProv.Ensino