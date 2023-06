XV Feira do Cavalo | 6 a 9 de Julho | Ponte de Lima

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima está de regresso com a sua 15ª edição, nos dias 6 a 9 de julho, na Expolima, e recebe este ano o Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho.

O certame que catapultou a Vila Mais Antiga de Portugal como um destino equestre internacional e a capital do desporto equestre, é um projeto que traz valor e reconhecimento à região. Segundo a organização, para além dos concorrentes, traz também à Vila aficionados de todo o país e estrangeiro que ativam o turismo assim como também do “turismo a cavalo”, ou seja, cavaleiros participam nas várias competições do evento, com destaque para o Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho; Taça de Portugal de Dressage; Final do Campeonato Nacional de Horseball.



A Feira do Cavalo é cada vez mais procurada por profissionais e aficionados da modalidade, consolidando-se como um evento de referência. O destaque internacional da Feira é mais uma evidência de que o investimento no desporto equestre traz resultados. O tópico equestre é um fator de promoção de toda a região, uma vez que a movimentação de turistas internacionais agita o tecido empresarial limiano de forma vincada.

Aproxima-se o grande evento que consolida Ponte de Lima como uma das capitais portuguesas da cultura equestre, distinguindo-se como um destino equestre internacional. Destaca-se o próximo evento equestre os Jogos Equestres – de 17 a 20 de agosto.