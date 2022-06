XIV Feira do Cavalo de Ponte de Lima está de regresso a 7 de Julho

A XIV edição da Feira do Cavalo de Ponte de Lima inicia-se com a Gala Equestre, espetáculo de abertura da Feira, no dia 7 de julho, a partir das 22 horas.

Espetáculo único, onde o Cavalo Lusitano marca presença, conta com Cavaleiros de Equitação de Trabalho, incluindo alguns Campeões do Mundo, participa também a Reprise da Guarda Nacional Republicana, que ao som do fado e luz transformarão esta Gala num grande espetáculo, com o destaque para o Cavalo.

Reprise a Cavalo

A Reprise a Cavalo da Guarda Nacional Republicana, sendo formada por Oficiais, Sargentos e Guardas da Unidade de Segurança e Honras de Estado, montam exclusivamente cavalos da fileira da Guarda. Uma reprise traduz-se por uma sequência sincronizada de figuras equestres, apresentadas nos três andamentos do cavalo, passo, trote e galope, representando o nível equestre mais alto de uma escola de equitação, através da apresentação da sua doutrina equestre.

Cada vez mais procurada por profissionais e aficionados da modalidade, consolidando-se como um evento de referência, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima, aposta num programa cultural e musical de referência, no sentido de trazer valor e reconhecimento à região.

Venha experienciar a magia da Gala Equestre com a Reprise da Guarda Nacional Republicana, na Expolima, quinta-feira, 7 de julho, às 22 horas.

A entrada é livre.

Consulte o Programa AQUI