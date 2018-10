XI CIAT de Outono na Golegã, dedicado a José Luís Velez (VÍDEO) 11 Outubro, 2018 7:52

Organizado pela Associação Portuguesa de Atrelagem (APA), Feira Nacional do Cavalo e com o apoio da Câmara Municipal da Golega, realizou-se no passado sábado (06) o XI CIAT de Outono que contou com a participação de 24 concorrentes. Um excelente concurso, com numeroso público acompanhar.

O concurso começou com a Prova de Apresentação, junto à bonita Igreja Manuelina da Golegã, após a qual os concorrentes iniciaram o Percurso de Estrada com as Passagens Controladas, pelas ruas e Campo da Golegã, terminando na Quinta da Brôa, onde se realizou a Prova de Maneabilidade seguida da entrega de prémios. 5 Passagens Controladas – o Círculo a uma mão, no jardim da Quinta de Santo António, o Tapete, no Largo do Arneiro, o Copo, no Largo da Igreja, o Recuar, na Quinta do Salvador e a Paragem em Pendente junto ao Museu Carlos Relvas, foram as dificuldades escolhidas para este percurso. A Prova de Cones realizou-se no bonito Parque da Quinta da Brôa, acompanhado por muito público português espanhol e de outros países, que tendo participado no Congresso Internacional de Turismo Equestre, que se realizou na véspera na Golegã, promovido pela ANTE, aproveitou para ficar para o CIAT.

O habitual jantar do concurso decorreu no Picadeiro da Lusitanus, na véspera, tendo o Real Club de Enganches da Andaluzia homenageado o nosso Director Alexandre Matos, entregando-lhe o Giraldillo, Troféu máximo deste Club, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nos últimos 12 anos para o fomento da Atrelagem de Tradição a nível Ibérico. Terminada a entrega de prémios os concorrentes regressaram à Golegã, em conjunto, tendo-se juntado nos “cestones” no Hippos Golegã onde decorreu uma animada partilha de pic-nics.

Foram vencedores na Classe de 1 Pónei Eduardo Cruz, jr., (Por), em Parelha de Póneis Caetana Batista (Por), na classe de 1 Cavalo Salvador Suarez (Esp.), em Parelhas Vítor Frias (Por), em Unicórnio Rafael Cândido (Por), a 4 Cavalos Carlos Apolinário (Por) e na Classe de Coach Gregório Aranda Lamas (Esp).

O Concurso foi dedicado a José Luís Velez, concorrente espanhol que faleceu tragicamente há uma semana e que se destacou no concurso de 2017 na Golegã.

Foram atribuídos os Troféus para o melhor conjunto com cavalos Lusitanos que foi ganho por Carlos Apolinário e o melhor conjunto com cavalos Pura Raça Espanhola que foi atribuído a Gregorio Aranda Lamas. O Troféu especial José Luís Velez para a Melhor Apresentação foi ganho por Gregorio Aranda Lamas.

Fonte: APA

Resultados completos AQUI