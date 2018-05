Workshop – Condição Corporal em Equinos

A Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ) em colaboração com a Escola Profissional do Marco de Canaveses (EPAMAC) e com a Ruralidade Verde, vai realizar, no próximo dia 28 de Maio, inserida no âmbito da semana Equestre da EPAMAC, um Workshop com forte componente prática na área da avaliação da Condição Corporal em equinos.

A avaliação da condição corporal é uma prática relativamente simples e de extrema importância no maneio de equinos, seja em coudelarias seja em centros hípicos. Este Workshop, onde serão abordados os aspectos relacionados com o conceito da condição corporal dos equinos, a metodologia da sua avaliação e a sua aplicabilidade no maneio, tem como objectivos principais dotar os formandos de ferramentas que lhes permitam aplicar esta ferramenta na sua actividade.

Formadores: Engª Ana Sofia Santos e Engª Maria João Fradinho.

