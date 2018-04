«Winningmood» despede-se das pistas em Paris (VÍDEO)

«Winningmood» da cavaleira luso-brasileira Luciana Diniz, despede-se da alta competição este fim-de-semana. Inscrito no concurso que decorre em paralelo com a final da Taça do Mundo Longines em Paris, este garanhão belga filho de Darco, despede-se definitivamente das pistas depois de uma carreira repleta de êxitos montado por Luciana Diniz desde 2009.

“Winningmood” debutou no circuito internacional com o cavaleiro belga Ludo Philippaerts, vencendo o Grande Prémio Taça do Mundo de Mechelen em 2008. Luciana Diniz com Winningmood subiu ao primeiro lugar do pódio nos G.P.’s dos CSI5* de Viena e Madrid em 2015. O ano passado este conjunto venceu uma prova a 1,55m no CSI5* de Chantilly. Durante mais de 10 anos, este garanhão saltou em algumas das pistas mais emblemáticas do mundo, tendo acompanhado Luciana nas finais da Taça do Mundo em duas ocasiões. Em Genebra 2011 ficou às portas do pódio.

«Winningmood» contribuiu para a carreira de sucesso de Luciana, “Winny permitiu-me subir de nível e competir com os melhores cavaleiros do mundo após o meu cavalo «Dover». É um cavalo muito calmo, mas sobretudo é um cavalo muito humano e generoso”, afirmou Luciana.

«Winningmood» vai cumprir funções de reprodutor.