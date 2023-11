William Funnell novo Chefe d’Equipe dos EAU

O britânico William Funnell, dá um passo atrás no desporto para assumir um novo papel como chefe de equipa dos Emirados Árabes Unidos.

O vencedor por quatro vezes do Derby de Hickstead e medalha de ouro por equipas no Campeonato Europeu vai treinar os cavaleiros de saltos dos Emirados Árabes Unidos para as Olimpíadas de Paris de 2024, para as quais a nação se classificou em Doha no início deste ano.

William já está envolvido com o centro equestre Al Shira’aa, nos Emirados Árabes Unidos, e trabalhou com alguns dos cavaleiros dos Emirados Árabes Unidos, descrevendo como “um prazer” estar envolvido com eles e ver “a progressão do hipismo nos Emirados Árabes Unidos”. Funnell será auxiliado no seu papel pelo cavaleiro e amigo de longa data, Duncan Inglis.

A equipa dos Emirados Árabes Unidos teve um mês muito bem-sucedido nos Jogos Asiáticos no mês passado, trazendo para casa a medalha de bronze por equipas, enquanto Omar Abdul Aziz Al Marzooqi (Dalida Van De Zuuthoeve) e Abdulla Mohd Al Marri (James VD Oude Heihoef) conquistaram prata e bronze individualmente. Uma grande conquista nas vésperas de uma Olimpíada.