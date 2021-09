WBFSH: Studbook Lusitano ocupa a 8ª posição no Ranking Mundial de Raças 23 Setembro, 2021 12:24

Terminados os Jogos Olímpicos de Tóquio a World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), publicou o ranking mundial de stud-books, em 1 de Setembro.

O Stud-book do Puro Sangue Lusitano, na classificação de raças de cavalos de Dressage, ocupa a 8ª posição (9578 pts) no ranking official, compondo a pontuação, Fenix de Tineo (x Rubi) 1752pts, Equador (x Quo Vadis) 1733pts, Euclides Mor (x Riopele) 1724 pontos, Fogoso Horsecampline (x Rico) 1722pts, Escorial Horsecampline (x Spartacus CSM) 1424pts e Garrett (x Unico) 1223pts.

Na Dressage, o Studbook KWPN mantém-se na primeira posição, seguido do Hanoveriano e do Westfalian.

A World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) publicou também a lista da descendência dos melhores garanhões de Dressage, S.O. e Concurso Completo do mundo. A pontuação obtida por estes descendentes determinou a entrada dos seus progenitores para um lugar no Top 100 deste ranking.

Na disciplina de Dressage, Rubi AR encontra-se entre o Top 30 do ranking mundial de garanhões em 2021.

Ranking – Studbook Lusitano AQUI

Ranking – Garanhões AQUI

Rankings completos AQUI