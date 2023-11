WBFSH Ranking de Garanhões 2023: 7 Reprodutores Lusitanos no Top 100

Como é habitual todos os anos, a World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) publica o ranking de garanhões de Dressage, Saltos de Obstáculos e Completo.

Na disciplina de Dressage, os reprodutores Lusitanos recomendados, «Rubi» (17º), «Rico» (28º), «Viheste» (64º), Soberano (73º), «Spartacus» (76º), «Altivo» (92º) e «Riopele» (93º), encontram-se entre o Top 100 do ranking mundial de garanhões em 2023.

A pontuação obtida pelos descendentes, «Imperador dos Cedros», «Fogoso Campline», «Epico das Figueiras», Hercules d’Atela», «Escorial Campline», «Gentil» e «Euclides Mor» determinou a entrada dos seus progenitores para um lugar no Top 100 deste ranking.

No Top 100 o garanhão KWPN «Johnson» (Jazz x Flemmingh), depois de oscilar entre o primeiro e o segundo lugar nos últimos quatro anos, confirmou a sua posição de liderança em 2023, com um impressionante total de 31.541 pontos. No segundo lugar, temos «Zack» (Rousseau x Jazz), também conhecido como «Blue Hors Zack», que subiu ao segundo lugar no ranking de reprodutores de Dressage de 2023, com 23.001 pontos.

«Jazz» (Cocktail x Ulster), pai de «Johnson» e avô de «Zack», recuperou a sua posição no Top 3 este ano, garantindo o terceiro lugar no Ranking de Reprodutores com 21.929 pontos, após cair para a 5ª posição em 2022. O restante do Top 10 permanece inalterado com a exceção de «Fidertanz» (Fidermark x Ravallo) e «Sandro Hit» (Sandro Song x Ramino), que ocupam respectivamente o 11º e o 13º lugar, abrindo caminho para «Ampere» (Rousseau x Flemmingh) e «Apache» (UB 40 x Krack C) conquistarem o 5º e o 8º lugares neste ranking.

WBFSH Ranking de Garanhões 2023



