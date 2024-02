Vitória histórica para a Alemanha em Abu Dhabi

A equipa alemã fez história ao tornar-se na primeira vencedora na novíssima série Taça das Nações do CSIO5* de Abu Dhabi, na emocionante etapa de abertura no Al Forsan International Sports Resort neste domingo, onde a Irlanda ficou em segundo lugar, e a Suécia na terceira posição do pódio.

Christian Kukuk, montando Mumbai, Jörne Sprehe com Sprehe Hot Easy, David Will e My Prins van Dorperheide, e Christian Ahlmann com Blueberry, alcançaram a pontuação final de oito faltas, ultrapassando os líderes irlandeses, que se contentaram com a segunda posição ao totalizar 12 faltas.

A lista inicial de 11 equipas ficou reduzida a oito na segunda ronda, e com apenas três dos quatro membros da equipa competindo, e a pressão atingiu o ponto de ebulição, pois todas as três pontuações foram consideradas. O Brasil conquistou o quarto lugar, à frente da Suíça, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Emirados Árabes Unidos, estes últimos ocupando a oitava posição, mas sem direito a pontuação.

Holanda, França e Bélgica não avançaram para a segunda ronda.

A Liga das Nações Longines, composta por quatro etapas, está aberta às dez melhores equipas do mundo e seguirá para Ocala (EUA) em março, enquanto St. Gallen (SUI) e Rotterdam (NED) serão os anfitriões em junho. A série será concluída com a grande Final em Barcelona (ESP) em outubro, onde as oito melhores equipas disputarão o título.

