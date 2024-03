Vitória fantástica da Irlanda na Liga das Nações Longines na Flórida

A equipe irlandesa, liderada por Michael Blake, conseguiu uma vitória brilhante na segunda etapa da Liga das Nações Longines, realizada sob as deslumbrantes luzes do Centro Equestre Mundial em Ocala, EUA, contrastando com a sua derrota anterior para a equipa alemã em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no mês anterior.

Percursos sem faltas de Darragh Kenny (Amsterdam 27), Daniel Coyle (Legacy) e Shane Sweetnam (Otis Blue) garantiram uma posição forte para a equipa permitindo que o quarto cavaleiro, Cian O’Connor (Maurice), não precisasse de saltar na primeira ronda, quando os três melhores resultados de cada equipa foram levados em conta.

Empatados com os EUA e os Países Baixos, que também estavam com zero pontos indo para a segunda ronda, na qual apenas três cavaleiros participaram e todas as pontuações foram contadas, os irlandeses venceram ao adicionar apenas cinco faltas. Embora Kenny tenho derrubou um obstáculo nesta etapa, Coyle produziu o segundo percurso limpo do dia e O’Connor encerrou com apenas uma falta por excesso de tempo, enquanto Sweetnam assistia da lateral.

A Suíça subiu do sétimo lugar após a primeira rodada para terminar em segundo lugar com um total de oito faltas, enquanto a equipe dos EUA ficou em terceiro lugar no pódio com um total final de 12, superando os Países Baixos, que também terminaram com 12 faltas, mas os tempos combinados foram ligeiramente mais lentos.

A Irlanda agora lidera a tabela da Liga antes da terceira das quatro qualificativas, que ocorrerá em St. Gallen (SUI) em 31 de maio.

Resultados AQUI