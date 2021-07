Vitória de Hugo Tavares no encerramento do Vilamoura by Summer 12 Julho, 2021 10:54

A edição de 2021 do Vilamoura by Summer, terminou com a vitória do português Hugo Tavares com Cicero 117, foi o cavaleiro mais rápido no desempate do último Grande Prémio, este domingo.

Na prova rainha (CSI2*) com obstáculos a 1,45m participaram 47 conjuntos, num percurso com 13 obstáculos e 16 esforços. Ficaram apurados para o desempate cinco conjuntos, dois dos quais terminaram sem faltas.

Duarte Seabra com Hhs Washington foi segundo classificado no Grande Prémio, enquanto o espanhol Ignacio Astolfi Lopez conquistou a terceira posição com o garanhão KWPN Dillan M.

O último fim-de-semana de competição contou ainda com a vitória de Francisco Flemming, no sábado, no Pequeno Grande Prémio com Buenos Aires.

Os concursos de saltos regressam a Vilamoura, com o Campeonato da Europa da Juventude de Saltos de Obstáculos, organizado igualmente pelo Clube Hípico de Vilamoura (18 a 25 de Agosto), onde são esperados jovens cavaleiros de mais de 20 nações.

