Vista Alegre faz 200 anos e CTT assinalam data com selos comemorativos

Nos quatro selos especiais e bloco filatélico comemorativos desta data figuram assim elementos selecionados, revestidos de valor simbólico. Assim, no bloco filatélico destinado exclusivamente a coleccionadores, será possível ver uma fotografia da fachada da Fábrica, estabelecida em Ílhavo em 1824, e o retrato do seu fundador, José Ferreira Pinto Basto.

A Vista Alegre revela também que neste bloco figuram o Cavalo Lusitano, uma escultura de Donald Brindley, pintada com base num exemplar da Coudelaria Nacional e limitada a 250 exemplares numerados, e uma imagem da chávena e pires (decorados por Fabre Lusitano) da “primeira fornada em grande”, como está registado no livro comemorativo do primeiro centenário da Vista Alegre.

Nos selos de circulação pública encontra-se a representação da escultura Flamingos, de Carlos Calisto, uma série limitada e numerada de 100 exemplares em biscuit moldado e relevado, com decoração policromada pintada à mão. Uma criação que desafiou todas as leis estabelecidas da modelagem em porcelana, graças à delicadeza e expressividade das suas finas formas, salienta a marca.

Já o prato Peónia, da colecção Floris, protagonista de outro selo, traz até aos dias actuais a arte secular da pintura, aprimorada geração após geração. Essa mesma arte está também patente na jarra Tucano, da colecção Amazonia, cuja forma e decoração revelam o diálogo com outras culturas e a vertente social e humanista da Vista Alegre, através da parceria com a ONG brasileira Ecoarts Amazonia. Por fim, como emblema da capacidade inovadora da Vista Alegre, surge o candeeiro Nervi, da colecção E2H – Earth to Humanity.

Os Selos Comemorativos encontram-se disponíveis nas lojas CTT e nas seguintes lojas Vista Alegre: Chiado, NorteShopping, Ílhavo, Amoreiras, Oeiras Parque, Cascais Sho pping, Clérigos, Vasco da Gama, Gaia Shopping, Coimbra, Viseu, Braga Parque, Madeira, Algarve Shopping, Aveiro, Almada Forum, Alvalade, Alcobaça e Galiza.

Fonte: Marketeer