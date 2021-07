Visita exclusiva aos bastidores da Escola Portuguesa de Arte Equestre 15 Julho, 2021 19:23

A Escola Portuguesa de Arte Equestre vai realizar em absoluta estreia, no próximo dia 24 de julho, às 10h00, a visita “Os Cavalos do Reino”.

Inserida no programa da Parques de Sintra “Visitas aos Bastidores”, a iniciativa “Os Cavalos do Reino”, é uma oportunidade única de conhecer a Escola de um ângulo mais intimista e será guiada pelo Mestre Picador Chefe da Escola Portuguesa de Arte Equestre que levará à descoberta da história da Escola e na qual serão partilhados curiosidades e episódios que marcaram a Picaria Real portuguesa ao longo dos séculos.

Percorrendo os Jardins do Palácio Nacional de Queluz, onde está sediada a Escola Portuguesa de Arte Equestre, esta visita remete para o ambiente que se vivia na corte portuguesa do século XVIII, dando a conhecer as Cavalariças da Rainha D. Amélia, os trajes e os arreios que são usados pelos cavaleiros e cavalos da Escola, os picadeiros de treino e alguns dos pontos mais notáveis destes jardins, onde os visitantes se cruzarão com cavalos e cavaleiros, com os quais poderão interagir.

A visita termina na Biblioteca Equestre D. Diogo de Bragança, uma das poucas bibliotecas equestres da Europa, e a única a nível nacional, onde a história da Picaria Real e da Arte Equestre Portuguesa se encontra documentada.

A deslocação entre a bilheteira e as cavalariças poderá ser feita em veículo elétrico e haverá tarifas especiais para jovens e famílias, bem como a possibilidade de complementar estas experiências com brunch, almoço, piquenique ou outros tipos de refeição.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Palácio Nacional de Queluz ou através do link:

https://www.parquesdesintra.pt/pt/experiencias/os-cavalos-do-reino/

De referir que a Escola Portuguesa de Arte Equestre, integrada no universo da Parques de Sintra, é detentora do selo “Clean & Safe” atribuído pelo Turismo de Portugal por cumprir todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde para prevenção e controlo de infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-19.