VillaMoura Champions Tour 2023: Victor Bettendorf conquista o primeiro Grande Prémio

Mais uma prestação notável do luxemburguês, Victor Bettendorf, ao conquistar o Grande Prémio da primeira semana do VillaMoura Champions Tour neste domingo. Este é o terceiro Grande Prémio que Bettendorf ganha em Vilamoura este ano.

Montando o cavalo Simolo de La Roque Z, Bettendorf registou o melhor tempo no desempate, com apenas 34,16 segundos, superando os outros cinco conjuntos que completaram o percurso de obstáculos a 1,45m sem faltas.

O irlandês Seamus Hughes Kennedy foi segundo classificado com Cuffesgrange Cavadora (0/0-35,35s), enquanto o italiano Piergiorgio Bucci completou o pódio com Kiss Me Fabulesse (0/0-36,98s). Seguiram-se a sua compatriota Marta Bottanelli com Gunther (0/0-37,66s) e o irlandês Alexander Butler com Pico (0/0-39s) em quarto e quinto lugares, respectivamente.

No sábado, a brasileira Mariana Frauches Chaves destacou-se ao vencer o Pequeno Grande Prémio com Quasi du Cache, o seu compatriota Pedro Backheuser com Hobbit du Houmier ocupou a segunda posição do pódio. O irlandês Francis Derwin com Pavarti AEG foi terceiro classificado enquanto o português Martim Portela de Morais com a égua Lolita da Quinta do Mouro ficou assegurou o quarto lugar.

