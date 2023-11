VillaMoura Champions Tour 2023: Sven Gero Hünicke vence penúltimo Grande Prémio

A quinta semana do VillaMoura Champions Tour 2023 terminou no último domingo, destacando-se a vitória do cavaleiro alemão Sven Gero Hünicke no Grande Prémio (CSI2*), com obstáculos a 1,45m. Esta prova, válida para o ranking mundial e que distribuiu €52.600 em prémios, viu Hünicke superar seus adversários com o castrado Holstein Mastermind RL.

Ao completar um duplo percurso impecável, o conjunto alemão registou o tempo mais rápido entre os quatro participantes que encerraram a prova sem penalidades, marcando 38,06s. O cavaleiro irlandês Richard Howley conquistou a segunda posição, montando Mansini Ltd. (38,25s), enquanto o britânico Adrian Whiteway encerrou o pódio montando Chacco Volo (40,86s). A francesa Laura Rayjasse assegurou o quarto lugar com Crapule Verdoso (43,10s).

O melhor resultado nacional nesta prova, foi de Duarte Seabra que terminou em 19º lugar com Van Halen Z.

Dos 77 conjuntos que participaram, apenas nove conseguiram disputar o desempate após um percurso inicial sem faltas.

