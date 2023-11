VillaMoura Champions Tour 2023: Lily Attwood conquista terceiro Grande Prémio

A terceira semana do VillaMoura Champions Tour terminou no último domingo, com o triunfo da britânica Lilly Attwood no Grande Prémio montando o castrado Cor-Leon vd Vlierbeek Z de 13 anos tendo registado o melhor tempo de 37,55s. Este desempenho notável colocou-a no topo do pódio, superando todos os 9 conjuntos que completaram o percurso sem penalizações. Os dinamarqueses Anne Kristine Truelsen com Quemoy KT e Emil Hallundbaek com Chalisco ocuparam o segundo e terceiro lugares respectivamente.

Com mais de 60 conjuntos competindo no Grande Prémio (1,45m), esta prova contou para o ranking mundial Longines, refletindo a sua importância e nível de competição.

No sábado (28) o francês Richard Breul brilhou ao vencer o Pequeno Grande Prémio com Easy e conquistar o segundo lugar com Bookmaker Compostelle. O talentoso cavaleiro português, Filipe Malta da Costa montando o SF Elton de St Jean, assegurou o terceiro lugar do pódio, sendo o melhor representante do país nesta prova com obstáculos a 1,40 metros.

