Villamoura by Summer: Duarte Seabra conquista segundo Grande Prémio

O Villamoura by Summer 2022, terminou neste domingo com os cavaleiros nacionais a dominarem o pódio do Grande Prémio.

Duarte Seabra com Mhs Fernhill Showtime conquistou o Grande Prémio pela segunda vez. Apenas dois conjuntos conseguiram terminar a prova com duplos percursos sem faltas.

António Matos Almeida foi segundo classificado com Iniesta P, enquanto João Patricio completou o pódio com C. Grand Canyon Z, tendo penalizado 4 pontos no desempate. Os conjuntos portugueses ocuparam os primeiros oito lugares da prova composta por 13 obstáculos (1,45m) e 16 esforços, desenhado pelo chefe de pista espanhol Eduardo Estrada.

Portugal dominou a classificação da Taça Ibérica, conquistada por Francisco Rocha com Lírio do Belmonte, após um desempate com Hugo Carvalho, segundo classificado, com Gaucho WH. António Matos Almeida ficou no terceiro lugar com Canada Z.

