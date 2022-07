VillaMoura by Summer 2022: Duarte Seabra dominou e venceu Grande Prémio

Terminou esta segunda-feira a primeira semana do Villamoura by Summer, (CSI2*) com os cavaleiros portugueses a dominarem o Grande Prémio alcançando sete lugares no top ten.

O cavaleiro português dominou e venceu o primeiro Grande Prémio com o castrado irlandês Mhs Fernhill Showtime. Este cavaleiro ficou ainda classificado em 2º lugar com a égua belga Moulin Rouge van Pamel. O espanhol Jesus Torres Garcia fechou o pódio com o castrado belga Jarno.

Ficaram ainda classificados no top ten, os portugueses; 5º Francisco Rocha/Lanzarote de Muze; 7º Hugo Taveres/Cicero 117; 8º Filipe Malta da Costa/Elton de St.Jean; 9º António Matos Almeida/Corlandollar Z e 10º Hugo Carvalho/Exception.

Disputaram esta prova com obstáculos a 1,45m, 44 conjuntos, mas apenas Duarte Seabra terminou com duplos percursos sem faltas com ambos os cavalos.

No domingo (03) disputaram-se as finais para cavalos novos.

O espanhol Carlos Bosch com a égua Joelie van der Berghoeve venceu a final para cavalos de 6 e 7 anos. Duarte Seabra foi segundo classificado com a égua L-Piccola e Jesus Garcia Torres ficou em terceiro com o garanhão Cassidy s’ V.V.Z.

