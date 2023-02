VillaMoura Atlantic Tour 2023: Victor Bettendorf vence Grande Prémio

O luxemburguês Victor Bettendorf venceu o Grande Prémio da quarta semana do VillaMoura Atlantic Tour 2023.

Montando Simolo de La Roque Z, Victor Bettendorf conseguiu no desempate o melhor tempo (35,34s) dos quatro conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas esta prova qualificativa (1,50m) para o Campeonato da Europa de Saltos 2023 em Milão, Itália. O britânico James Smith foi segundo classificado com Arkuga (35,74s), enquanto o dinamarquês Rikke Andersen completou o pódio com Chaccossini (40,53s). O britânico Guy Williams com Ernie of Greenhill Z foi quarto classificado (41,66s).

Dos 31 conjuntos que alinharam nesta prova apenas sete com uma primeira mão sem faltas disputaram o desempate.

