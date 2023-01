VillaMoura Atlantic Tour 2023: Michael Pender ganha primeiro GP do circuito (VÍDEO)

A primeira semana do VillaMoura Atlantic Tour terminou neste domingo com o triunfo do irlandês Michael Pender no Grande Prémio do CSI3*.

Montando HhS Calais, vencedor do GP do LGCT Valkenswaard em Agosto do ano passado, Michael Pender foi o mais rápido dos sete conjuntos que terminaram o desempate com duplos zeros. O britânico Oliver Fletcher com Hello William foi segundo classificado, enquanto o francês Aurelien Leroy completou o pódio com Croqsel de Baignac.

O pódio foi britânico na prova média de domingo, com James Smith e Juno Rose 23 a vencer a prova (1,35m), seguido da sua compatriota Laura Mantel com Klein Stargette. Guy Williams foi terceiro com Second Chance.

Os portugueses Peter Lennon com Eternity e o jovem Filipe Miguens Malta da Costa (13 anos) com Colombe des Quarts, foram os vencedores das provas ao cronómetro a 1,30m.

Hoje é dia de descanso em Vilamoura e terça-feira começa a segunda semana do circuito com as provas reservadas aos cavalos de 5,6 e 7 anos.

Em entrevista exclusiva ao jornal diário Online Região Sul na sexta-feira (27), o CEO do VillaMoura Equestrian Centre, António Moura, explicou que tudo começou há 25 anos…(veja o vídeo clip da entrevista).

