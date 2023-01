VillaMoura Atlantic Tour 2023: James Smith vence prova de Ranking

O britânico James Smith venceu, esta sexta-feira, a prova de 1,45m a contar para o Ranking Longines da FEI, no Villamoura Atlantic Tour 2023. Smith venceu com o castrado de 11 anos, Arkuga (Arko III x Heartbreaker).

Em segundo lugar na principal prova do dia ficou o cavaleiro irlandês Michael Pender com HhS Fast Forward, enquanto o francês Jerome Hurel completou o pódio com Byron du Telman.

A melhor prestação nacional foi de Hugo Carvalho que alcançou o 5º lugar com Excel e de Filipe Malta da Costa com Iwan B que ocupou a sexta posição.

Os britânicos dominaram as provas do CSI3* da jornada de sexta-feira, com James Smith também a vencer a prova a 1,35m com Juno Rose 23, Chloe Aston com Diatendra van Rocherrath Z venceu a prova média (1,40m) e Maisy Williams com Piggle van de Bucxtale conquistou a prova de 1,30m.

