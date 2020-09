Vilamoura recebe Taça das Nações e Qualificativas Olímpicas 22 Setembro, 2020 23:10

Vilamoura volta a ser palco de um dos mais aclamados eventos do hipismo mundial, o Vilamoura Champions Tour 2020 que caminha para a 8ª Edição.

Seis (6) Grandes Prémios qualificativos Olímpicos 2021 e terminamos com a Taça das Nações.

Durante 7 semanas, de 7 de Outubro a 19 de Novembro, irão estar reunidos cerca de 900 cavalos, 300 cavaleiros e mais de 30 países, para disputar um prémio total de 1.210.000€, fechando este ano com chave de ouro com a Taça das Nações.

Esta prova é um ícone da modalidade, onde cada nação irá seleccionar os 4 melhores cavaleiros do momento para formar a equipa que representará o seu país, é o evento com maior prestígio na modalidade à semelhança da Fórmula 1, Moto GP e Masters do Golf, que também se irão realizar este ano 2020 no Algarve.

Doze (12) serão as Nações já confirmadas, entre elas: Portugal, Espanha, Grã-Bretanha (Campeã Olímpica 2016), Irlanda, Itália, França (Campeã Olímpica em Título), Alemanha (Medalha de Bronze nos J.O. 2016), Suíça, Bélgica (actuais Campeões da Europa), Argentina, Holanda e Brasil (actuais Campeões Pan-Americanos).

Este evento será seguido a par e passo através das variadas entrevistas com os diversos Atletas e patrocinadores, conteúdo este que poderá ser visualizado nos nossos canais de social media (Facebook e Instagram), para além da transmissão em Livestreaming de todas as provas em directo para os 4 cantos do Mundo.

Todas as atenções vão estar viradas para Vilamoura durante 7 semanas, este que será mais um evento de enorme prestígio para Portugal, e em especial para a região do Algarve, além-fronteiras.

Todos os concursos serão realizados à porta fechada e em conformidade com as medidas de segurança estabelecidas pela FEI, a Federação Portuguesa e DGS.