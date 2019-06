Vilamoura continua a bater recordes de participação nos seus concursos 24 Junho, 2019 12:16

Vilamoura by Summer vai ser palco da maior concentração de cavalos e cavaleiros Ibéricos com a participação de cerca de 500 cavalos (200 de Portugal e 300 de Espanha), mais de 10 países presentes.

Contando com a participação dos seguintes cavaleiros entre outros,

Portugal: Luis Sabino, Duarte Seabra, Martim Portela de Morais, Hugo Carvalho, Marina Frutuoso de Melo, Hugo Cardoso Tavares, João Chuva, Eduardo Netto de Almeida, Carolina Oliveira Gonçalves, Alexandre Faustino, João Marquilhas, José Maria Godinho, Antonio Portela Carneiro, Jorge e Vasco Escudeiro, Sara e Sebastião Ferreira Pinto, etc…

Espanha: Sergio Alvarez Moya, Carlos López Fanjul, Chechu Torres, Asis Arango, Luis Plaza, Ignacio Astolfi, Eugenio Corell, Patricio Maldonado, Paloma Jiménez Carmona, Natalia Golding, Sergio del Corral, Samuel Oliva, etc…

Alem destes, contamos também com a participação de Pedro Veniss, Felipe e Fernando Guinato do Brasil, Alfredo Hernandez do Mexico e Luciano Segovia da Argentina.