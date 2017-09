Vilamoura Champions Tour 2017: Emma Stoker vence o Grande Prémio com Duarte Romão em 2º lugar 25 Setembro, 2017 18:52

A britânica Emma Stocker venceu este domingo o Grande Prémio do Vilamoura Champions Tour, que decorreu no Clube Hípico de Vilamoura.

Emma Stoker com a égua Townhead Tallulah V venceu o primeiro Grande Prémio (CSI3) com um tempo de 43,27 segundos e zero penalizações no desempate, deixando o segundo lugar para o português Duarte Romão com Utopie d’Bonneville (43,31s). A sueca Irma Karlsson foi terceira classificada com Starling 7 (44,27s). Dos sete conjuntos que disputaram o desempate apenas três terminaram com duplos percursos sem faltas.

Sara Ferreira Pinto (POR) na sela de Darko-Eqd, dominou as provas de 1,20m na primeira semana do circuito tendo registado este conjunto novo triunfo no domingo na prova disputada em duas fases. Sara, conquistou também o segundo lugar com Fast Forward nesta prova.

Abbe Vycgnire-Eames (GBR) com Casti Aneira foi o vencedor da prova ao cronómetro (1,30m), e o brasileiro João Vitor Castro venceu a média também ao cronómetro com Chippo Z.

Leonor Caixinha com Quezac d’Ysieux registou o seu segundo triunfo na prova a 1,10m.

A competição regressa às pistas amanhã, terça-feira (26), com as provas de cavalos novos.

