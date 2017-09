Vilamoura Champions Tour 2017: Bom começo para os cavaleiros nacionais (VÍDEO) 21 Setembro, 2017 22:25

Arrancou esta quinta-feira sob excelentes condições climatéricas, para deleite dos participantes, familiares e adeptos do desporto, o Vilamoura Champions Tour 2017 que vai distribuir 538 mil euros em prize money bem como um veículo automóvel da marca Smart For Two para a amazona vencedora do “Ladies World Trophy”.

Triunfo do britânico George Whitaker com o castrado Oldenburgo Cream Caramel de 12 anos, na prova pequena do CSI3* disputada ao cronómetro a 1,30m tendo registado o melhor tempo de 52,52s dos 17 conjuntos que terminaram com zero pontos. Pelo Brasil, João Victor Castro foi segundo classificado com a égua belga Kaprice DV (54,10s) enquanto a francesa Victoria Tachet ocupou o terceiro lugar com o garanhão SF Seabea Sweet D’Or (54,59s). Ficou às portas do pódio o cavaleiro português Guilherme Lucas Rosado montando a égua SF Up du Salbey de 11 anos (55,60s).

Na segunda prova do dia também ao cronómetro (1,35m) registámos o triunfo do cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves com o castrado belga Goran Imperio Egipcio que conseguiu o tempo imbatível de 51,65s. Em segundo lugar ficou a francesa Aleline Hecart com a égua SF Question d’Orval (53,10s) e em terceiro ficou o britânico Abbe Burchmore-Eames com a égua KWPN Casti Aneira de 10 anos (53,23s). Classificaram-se ainda entre os dez primeiros, Duarte Seabra em 6º lugar com All About Fernhill (54,68s) e Miguel Viana em 10º com Jorden van de Kruishoeve (58,56s).

A jornada inaugural terminou com a vitória do português Hugo Tavares com o castrado SF Phebus du Fief na prova grande (1,45m) disputada ao cronómetro (61,63s). A britânica Chloe Aston foi segunda classificada com Amigo T (62,84s) e Martim Portela de Morais subiu ao terceiro lugar do pódio com o castrado belga Inco van den Bisschop (63,42s).

João Pedro Gomes com a égua belga Fonka alcançou o 5º lugar (64,25s), e Mario Wilson Fernandes com Joly Coeur van het Kriekenhof ficou classificado em 7º (64,94s).

