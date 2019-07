Vilamoura by Summer 2019: Recorde de participantes na edição deste ano (VÍDEO) 4 Julho, 2019 10:56

Com um cartaz predominantemente de atletas espanhóis (280), destaque para a presença de 210 cavaleiros portugueses que aproveitam esta altura do ano para passar férias com as suas famílias, num evento virado para o convívio com horários e dinâmicas diferentes de todos os outros concursos, permitindo assim uma maior interacção entre participantes e familiares.

Este circuito decorrerá de 5 a 14 de Julho, com um programa composto por dois CSI de duas estrelas, cada um deles com quatro jornadas e um prize money de €84.400. Os dois Grandes Prémios (Provas nºs. 12 e 24) contam para o ranking mundial Longines.

Os percursos estão a cargo da chefe de pista espanhola Elena Boix assistida pela sua compatriota, Maite Guaita.

A inspecção veterinária acontece esta quinta-feira entre as 14h00 e as 18h00.

Com uma equipa coesa, presidida pelo Engº António Moura os concursos internacionais de Vilamoura têm-se revelado ao longo dos anos um caso de sucesso, com uma excelente organização e oferecendo infraestruturas únicas no país.

Acompanhe os resultados AQUI