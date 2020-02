Vilamoura Atlantic Tour 2020: Titouan Schumacher conquista segundo Grande Prémio consecutivo (VÍDEO) 10 Fevereiro, 2020 8:57

O francês Titouan Schumacher montando Atome Z, dominou o Grande Prémio do CSI3* de Vilamoura tendo conquistado a segunda vitória consecutiva este domingo. Schumacher logrou obter a vitória após desempate ao cronómetro pelo que arrecadou €12.775, o maior montante do prize-money do GP, com um valor total de €51.100.

A prova rainha disputada por 45 conjuntos, entre os quais o brasileiro Francisco José Mesquita Musa com Jivaro Imperio Egípcio, segundo classificado, e o italiano Roberto Turchetto, terceiro com Baron, que registaram boas prestações ao longo destas duas semanas do circuito. Apenas 13 conjuntos completaram o percurso inicial sem faltas. O melhor português classificado foi Duarte Seabra, que montou a égua SF Vegas do Chai (16º lugar).

O percurso desenhado pelo chefe de pista internacional, Bernardo Costa Cabral era composto por 13 obstáculos (1,50m) e 16 esforços.

A britânica Samantha Mcintosh venceu no sábado o Pequeno Grande Prémio com James S e o irlandês Harry Marshall foi segundo classificado com Kingdom Come, ambos com duplos percursos sem faltas. António Matos Almeida subiu ao 3º lugar do pódio com Irene van de Kwachthoeve tendo penalizado 4 pontos no desempate. Martim Portela de Morais alcançou o 8º lugar com Cornet’s Storm.

Destaque para a prestação do jovem Vasco Escudeiro (treinado por João Martins), ao conseguir neste domingo o 9º lugar com Story de Preuilly (0/0-40,89s) na qualificativa para o Campeonato da Europa da Juventude a decorrer em Vilamoura em Julho deste ano. No sábado com Catch Me, este cavaleiro alcançou o 3º lugar do pódio numa prova ao cronómetro com obstáculos a 1,35m.

Resultados completos AQUI