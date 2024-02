Vila Galé vai construir Hotel na Quinta da Cardiga – Golegã

O Grupo hoteleiro Vila Galé vai avançar com o Hotel na Quinta da Cardiga, revelou recentemente Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo hoteleiro, num almoço com a imprensa, realizado no Vila Galé ÓPera, em Lisboa.

Jorge Rebelo de Almeirim revelou que o “projeto está encaminhado e é para avançar”, revelando que a Câmara Municipal da Golegã recebeu o investimento “de braços abertos”, não tendo apresentado grandes dificuldades para que a obra arranque até final do ano.

Recorde-se que a Quinta da Cardiga está classificada como imóvel de interesse público e foi, em tempos, um castelo templário, sendo constituída por um palácio com cerca de 3500 m2 com 40 quartos, salões, cúpulas e abóbadas arquitetónicas, uma capela com pórtico manuelino, uma torre com três andares do séxulo XII e um jardim voltado para o Tejo.