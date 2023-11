No sentido de dar continuidade a projecto GTIE, vão realizar-se no próximo dia 16 de Dezembro, no Auditório da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, as VII Jornadas do Grupo de Trabalho de Investigação em Equídeos.

Após o interregno de 2021, pretende este Grupo retomar a sua actividade regular, dando seguimento aos objectivos traçados pelo GTIE, considera-se importante, renovar a aproximação entre a comunidade científica e o público em geral, divulgando os trabalhos mais recentes, junto de profissionais, técnicos, detentores e criadores de equídeos em Portugal.

O GTIE (Grupo de Trabalho de Investigação em Equídeos), constituído em 2007, nasceu de um conjunto de vontades de várias equipas portuguesas de investigação na área dos equinos, no sentido de divulgar o trabalho realizado entre os vários membros, de fortalecer os laços com outros grupos e equipas estrangeiras e de estimular e optimizar esforços na área da investigação e do desenvolvimento no sector da equinicultura.

Inscrição: 25€ profissionais / 15€ estudantes (inclui documentação e coffee breaks)

Contactos para Inscrições

Preencher ficha de inscrição e enviar, juntamente com o comprovativo de pagamento para gtiejornadas@gmail.com.

NIB: PT50 0035 0011 00006923630 69

PROGRAMA AQUI