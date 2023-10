Viana do Castelo território amigo do Cavalo

Viana do Castelo acaba de se colocar na linha da frente como primeiro território amigo do cavalo com o selo “O Seu Cavalo é Nosso Convidado”. Depois da apresentação dos primeiros nove aderentes à rede de apoio ao Turismo Equestre, a Câmara Municipal de Viana do Castelo lança agora o convite a novas adesões, apostando num forte programa promocional.

Fabíola Oliveira, vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, considera que “o Turismo Equestre é uma aposta de sucesso na diversificação da oferta turística e no combate à sazonalidade da procura do turismo em espaço rural”.

“O Selo Equestre é uma ferramenta fundamental ao posicionamento estratégico de Viana do Castelo e do Alto Minho como líder na organização da oferta direcionada ao turismo equestre, numa colaboração ativa com os operadores turísticos da região”, vaticina.

No passado sábado, passeios a cavalo, de sela ou em charrete, surpreenderam todos os que visitaram Viana do Castelo, oferecendo uma experiência única a famílias, crianças e turistas.

No mesmo dia, realizou-se a sessão de apresentação de aderentes pioneiros ao Selo Equestre “O Seu Cavalo É Nosso Convidado”, na qual marcaram presença quatro unidades de alojamento – Albergue do Sardão, Paço de Lanheses, Quinta da Boa Viagem e Villa Vale Flores; duas entidades que gerem espaços públicos – Junta de Freguesia de Cardielos e Serreleis e a Confraria de São Silvestre e São Tiago de Cardielos, a Viana Equestre na categoria de animação turística e um equipamento público – o CMIA – Centro de Monitoração de Interpretação Ambiental de Viana do Castelo.

A sessão incluiu ainda uma mesa redonda com os operadores turísticos aderentes à rede do Selo Equestre, centrada na estratégia de consolidação do turismo equestre em Viana do Castelo.

No quadro desta estratégia foi também inaugurado o primeiro ponto de acolhimento equestre da cidade, localizado na entrada do Parque Ecológico Urbano de Viana do Castelo, permitindo a amarração de seis cavalos por períodos curtos, até três horas, como ponto de apoio à visitação da cidade.

Partilhando sinergias com dois produtos da maior relevância no território – o Turismo de Natureza e o Turismo Cultural –, o Turismo Equestre é estratégico para Viana do Castelo à escala regional por atrair um mercado específico e contribuir para a valorização do garrano, raça equídea autóctone que habita em modo semisselvagem a Serra de Santa Luzia e a Serra d’Arga.

A rede “O Seu Cavalo é Nosso Convidado”, constituída ao abrigo do projeto Vilas e Aldeias Equestres Entre Arga e Lima, cofinanciado pelo Turismo de Portugal, oferece um suporte sólido de apoio ao Turismo Equestre nos concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima e Caminha, agregando prestadores de serviços turísticos, com caraterísticas adequadas ao acolhimento do turista equestre, incluindo unidades de alojamento, estabelecimentos de restauração, aldeias, empresas de animação turística, entre outros.

Tem atividade no sector turístico e deseja aderir ao Selo Equestre? Contacte a Unidade de Turismo do Município de Viana do Castelo através do email: turismo1@cm-viana-castelo.pt. Regulamento e formulário de adesão disponíveis em: https://destinoequestre.pt/pt/como-aderir .

Através do website wwww.destinoequestre.pt (em atualização contínua) e aplicação móvel associada, o turista equestre poderá saber os melhores percursos equestres, numa rede com mais de 100km, assim como os restaurantes e alojamentos com condições adequadas à permanência e prestação dos cuidados necessários ao cavalo enquanto companheiro de viagem.