Viana do Castelo quer assumir-se como “o primeiro território amigo do cavalo do País”

A sala Couto Viana da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo acolhe esta sexta-feira, pelas 10h00, 24 de Fevereiro, a primeira sessão de informação sobre o Selo Equestre “O Seu Cavalo É Nosso Convidado”, num convite à adesão a uma rede pioneira no Turismo Equestre em Portugal.

O evento destina-se a todos os actores do sector turístico que desejem ficar a conhecer as vantagens e condições de adesão a esta rede pioneira, concretizada no âmbito do projecto Vilas e Aldeias Equestres Entre Arga e Lima, co-financiado pelo Turismo de Portugal, refere uma nota de imprensa da autarquia.

A vereadora do Ambiente do Município de Viana do Castelo, Fabíola Oliveira, afirma que “graças a esta abordagem precursora, vamos construir o primeiro território amigo do cavalo do País”.

Selo Equestre

O Selo Equestre irá operacionalizar, nos concelhos de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima, uma rede de prestadores de serviços turísticos, com características adequadas ao acolhimento do turista equestre, incluindo unidades de alojamento, estabelecimentos de restauração, aldeias, empresas de animação turística, entre outros. O Selo Equestre é regido por um regulamento, que se encontra em fase de aprovação e publicação.

Esta iniciativa inovadora, impulsionada pelo Município de Viana do Castelo, conta também como parceiros com os Municípios de Caminha e Ponte de Lima. “Este destino equestre intermunicipal posiciona-se e diferencia-se assim como líder na organização colectiva e estratégica da oferta direccionada ao turismo equestre, numa colaboração ativa com os operadores turísticos da região”, realça a mesma nota.

Através de um website e aplicação móvel, brevemente acessíveis ao público, o turista equestre poderá saber os melhores percursos a realizar a cavalo e os restaurantes e alojamentos com condições adequadas à permanência e prestação dos cuidados necessários ao cavalo enquanto companheiro de viagem.

Os aderentes ao Selo Equestre beneficiarão do reconhecimento enquanto membros de uma rede de excelência única em Portugal, usufruindo da estratégia, canais e meios de comunicação desta marca. Será, de igual modo, assegurado o apoio formativo e técnico, imprescindíveis à adequação dos equipamentos e serviços prestados às melhores práticas de acolhimento turístico e bem-estar animal, definidas pelas normas do Regulamento.

O Município de Viana do Castelo garante “uma adesão simples e rápida, providenciando o necessário apoio técnico no processo de candidatura e acompanhamento pós-adesão”.

Este projecto representa a união dos Municípios de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima “em prol da construção de um destino equestre internacional”. Para além da criação do Selo Equestre, outros três grandes vectores de força dão forma à estratégia intermunicipal: a exploração de sinergias entre o turismo equestre, o turismo de natureza, o turismo cultural e o turismo científico; a expansão e articulação de uma rede intermunicipal de percursos equestres sinalizados e interpretados entre a Serra de Arga e o vale do Lima, que alcançará, ainda este ano, os 100km; e a promoção da valorização turística do Garrano enquanto espécie autóctone e do seu habitat natural.

A inscrição para esta sessão está disponível até às 19h00 de 23 de Fevereiro, aqui.

As próximas sessões informativas terão lugar em Caminha, em data a definir na segunda quinzena de Março, e em Ponte de Lima, no dia 18 de Março, pelas 15h00, no Pavilhão de Exposições da Expolima.