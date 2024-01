VI Jornadas de Equinicultura – Inscrições abertas

Já se encontram abertas as inscrições para a a 6ª Edição das Jornadas de Equinicultura, que irão decorrer a 10 de Maio, na UTAD, em Vila Real.

A APEZ e a IAAS-UTAD aceitaram mais uma vez o desafio de realizar aquele que é um dos seus eventos de marca, no qual serão abordados temas como a genética e reprodução, a saúde equina, o bem-estar e comportamento animal sem esquecer a nutrição e alimentação.

Estas Jornadas têm como principal objetivo juntar os principais agentes envolvidos em torno do cavalo, nas suas diferentes vertentes, para que se discuta a importância desta espécie animal como espécie de elevada mais valia económica para o nosso pais. Serão, ainda, uma oportunidade para que detentores, técnicos, investigadores, e outros profissionais do sector possam trocar ideias, e, esperamos, para que se faça uma ponte entre o conhecimento técnico e científico existente e as necessidades práticas do dia-a-dia desta espécie animal.

