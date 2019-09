VI Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Mafra 22 Setembro, 2019 21:36

A VI Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho que decorreu este fim-de-semana (21 e 22), no “Campo dos Plátanos”, na Escola de Armas, em Mafra, que contou com o apoio da Câmara Municipal e da FEP, reuniu 36 conjuntos nos escalões Debutantes, Sub-16, Sub-20, Consagrados e Masters.

Qual “Speedy Gonzalez”, Vasco Mira Godinho surpreendeu neste fim-de-semana, saltitando nos dois dias entre Mafra onde venceu os escalões Cavalos Debutantes e Masters e a Companhia das Lezírias vencendo o Critério para Cavalos de Ensino de 6 Anos.

CAVALOS DEBUTANTES – 11 conjuntos

Neste escalão, Vasco Mira Godinho montando Ibérico II não deu hipóteses, venceu a prova de ensino, maneabilidade e a prova de velocidade no domingo, totalizando 36 pontos deixando o 2º e 3º lugares para Gilberto Filipe Lopes Silva com Irânio (28 pontos) e com Gigolô (25 pontos).

ESCALÃO SUB-16 – 5 conjuntos

Carolina Mendes Mariani foi a vencedora neste escalão com Faial conseguindo 13 pts. Nicole Silva e Habil de Sena em segundo lugar (12 pts) enquanto João Tomas Ribeiro Barbosa com Hobby ocupou o 3º lugar (9 pts).

ESCALÃO SUB-20 – 10 conjuntos

Diogo Duarte Oliveira com Heros venceu no ensino, na prova de maneabilidade e ficou em segundo lugar na prova de velocidade, contabilizando 31 pontos. Gonçalo Mendes Morais foi 2º classificado com Estoque (29 pts) e Gonçalo Mendes Morais e Elbano em 3º lugar (22 pts).

ESCALÃO CONSAGRADOS – 5 conjuntos

Mafalda Galiza Mendes com Isco foi a vencedora neste escalão vencendo no ensino, na maneabilidade e na prova de velocidade conseguindo 18 pontos. Gilberto Filipe Silva em 2º lugar com Endiabrado (11pts) e Eduardo Almeida e Zirco Qta. do Tagus em terceiro (8pts).

ESCALÃO MASTERS – 5 conjuntos

Vasco Mira Godinho foi o vencedor com Diospira neste escalão, venceu a prova de ensino e ficou em segundo lugar na prova de maneabilidade e de velocidade, totalizou 14 pontos.

Resultados completos AQUI