Samora Correia recebeu a VI edição do Samora Equestre e V do Lusitano Summit e com isso encheu as suas ruas de cavalos, cor e alegria.

A pontuação de éguas PSL, a crescente participação de crianças e jovens no batismo equestre, o concorrido colóquio que teve como base a Sociedade das Silveiras o aumento do número de visitantes ao longo dos 3 dias e o excelente ambiente do cortejo equestre são exemplo do que foi o evento.

Ao longo destes dias contamos com as festas Samora Correia by Tinto Verano, tornando as noites mais animadas e reunindo em si o melhor ambiente que só o cavalo proporciona.

O dia de sábado contou com a merecida homenagem a Manuel Braga, reconhecido criador e personagem marcante da cidade, em que a sua família e amigos participaram em peso. A noite contou com espetáculo equestre que juntou o Folclore, o Flamenco e o Cavalo, tendo a participação dos Grupo “Samora e o Passado”, de Sónia Botelho Moniz, e dos Cavaleiros Pedro Teixeira Farto, João Gonçalves, João Graça, Ruben Marques, Mariana Avó e do jovem Diogo Nunes.

O fim-de-semana teve como ponto alto, o concurso do Poldro Mamão, tendo recebido participantes de Norte a Sul do País, completando todas as inscrições disponíveis. Esta reunião de criadores torna-a cada vez mais Samora Correia, como a Capital da Criação do Cavalo Lusitano. Este ano o grande vencedor foi o U-único do Campo, da criação e propriedade Coudelaria Coisas do Campo.

Resultados

Classe I – Poldro Mamão

1º U-Único do Campo – Criador e Proprietário Coudelaria Coisas do Campo eleito Campeão de Campeões

2º Uriah – Criador e Proprietário Coudelaria Correia de Sá e Costa

3º Uphill da Fialha – Criador Quinta da Fialha, propriedade de Valter Mendes

4º Uira – Criador e Proprietário Madaleno Lusitanos

Class II

1º Ultraje Dressage Top – Criador Dressage Top, e propriedade de Rodrigo Cunha.

2º Unica II – Criador e Proprietário Sociedade das Silveiras

3º Uruguai Jov – Criador e Proprietário João Cláudio Oliveira

4º Uelva das Lezírias – Criador e Proprietário Companhia das Lezírias

Éguas Afilhadas

1º Pêra – Proprietário Madaleno Lusitanos

2º Espora II – Proprietário Sociedade das Silveiras

3º Fuzeta de Cais – Proprietário Coudelaria Correia de Sá Costa

4º Narceja da Ermida – Proprietário Coudelaria Coisas do Campo

Classe Cruzados

1º Uno An – Criador e Proprietário André Nunes

2º Universo – Criador e Proprietário André Nunes

3º Una-Mais – Criador e Proprietário Carlos Ameixa

4º Única – Criador e Proprietário António Feitor