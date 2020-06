Vetnova lança spray dermatológico para cavalos, cães e gatos 30 Junho, 2020 9:59

A Vetnova acaba de lançar no mercado o novo Cutania GlycoZoo Spray, uma solução sem necessidade de enxaguar, com ácido bórico, glicólico e ceramidas, e com ação queratolítica e desodorizante para peles queratoseborreicas de cães, gatos e cavalos.

O produto vem completar a gama GlycoZoo, que já englobava o Abelia GlycoZoo e o GlycoZoo Shampoo. Com uma base aquosa, este spray “alcança as zonas mais inacessíveis sem sobrecarregá-las e o seu efeito leave-on dry-on facilita o maneio sem a necessidade de manipulação”, garante a Vetnova. Segundo a marca, está indicado para zonas localizadas “ou como complemento/reforço do banho com champô”.

O Cutania GlycoZoo Spray está disponível em embalagens de 236 ml ou num pack dermatológico de dois por um, em conjunto com o GlycoZoo Shampoo.