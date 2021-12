Vencedores do Troféu Dressage Póneis 2021 13 Dezembro, 2021 13:56

Com a impecável organização da Academia Dressage Portugal e com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, decorreu neste fim-de-semana (11 e 12) em Arruda dos Vinhos, a grande Final do Troféu Dressage Póneis 2021. Paralelamente realizou-se um CDN.

Apresentaram-se a concurso um total de 23 conjuntos vindos de todo o país, 22 dos quais integrados em equipas – Academia João Cardiga; Cascais Riding Club; Centro Hípico da Ilha Terceira e MP Beloura – e um conjunto – Maria Caetana Pereira e Mascot – que se apresentou a título individual.

A equipa da Academia João Cardiga, vencedora em 2019, chegou à final com 103 pontos, apenas a um ponto de distância da equipa MP Beloura (102pontos). Foi uma final renhida e muito bem disputada, tendo a Academia João Cardiga apenas com 3 conjuntos, conseguido manter a liderança e levar o troféu por equipas para casa. Nas classificações individuais, de destacar a equipa MP Beloura que completou o pódio do escalão Infantil com 3 cavaleiras da casa: 1º lugar Carolina Feio e William; 2º lugar Julia Le e William; 3º lugar Matilde Cunha e William.

Incontornável também foi a vitória de Mafalda Valadão e Catraia no escalão de Iniciados, sendo que este conjunto se deslocou desde a Ilha Terceira especificamente para esta Final. A vitória do escalão de Juvenis foi para Ema Ferreira com Vitinha da Academia João Cardiga.

O júri foi composto por Carlos Lopes (presidente), Miguel Gonçalves, Michelle Rosa Santos e Margarida Soares Dias.

A cerimónia de entrega de prémios da Final do TDP contou com a presença do Exmo Sr. Dr. Francisco Abecasis em representação da Federação Equestre Portuguesa e com alguns dos representantes das marcas parceiras da Academia Dressage Portugal: ”O Mundo da Equitação”, a “Cavalor” e a “Dirt Ride Academy” que patrocinaram de forma muito generosa os prémios desta Final.

Neste fim-de-semana de sol, passaram pelo recinto mais de 130 pessoas, entre cavaleiros, treinadores e visitantes. Para comodidade de todos a Academia Dressage Portugal disponibilizou duas food Trucks no recinto: as “Twins on Fire”- habituais em vários eventos equestres e conhecidas por todos neste meio – e a “Massa Fresca”- empresa de Sobral de Monte Agraço, reconhecidos pelas suas farturas e churros de qualidade.

